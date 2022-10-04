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26 минут назад

На Запорожье заявили, что регион обстреливается ВСУ так же интенсивно, как до референдума

ТАСС

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать освобожденную часть Запорожской области так же интенсивно, как до референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

На Запорожье заявили, что регион обстреливается ВСУ так же, как до референдума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Количество обстрелов после референдума остается, по сути, на том же уровне. Постоянно идут артиллерийские дуэли, постоянно идут обстрелы в Пологовском районе, Черниговском, Токмакском, Васильевском. Вся линия боевого соприкосновения подвергается обстрелам тяжелой артиллерии", - отметил он.

По словам Рогова, количество снарядов, которые Киев выпускает против освобожденных территорий, "просто зашкаливает".

"Сегодня за две недели используется количество снарядов, соизмеримое с тем, которое в США производится за год", - сказал он.

С 23 по 27 сентября в Херсонской, Запорожской области, ДНР и ЛНР прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Жители регионов поддержали присоединение к России большинством голосов. 30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой президент России Владимир Путин подписал с главами регионов договоры о включении территорий в состав РФ. В понедельник Госдума на заседании единогласно приняла в первом чтении и сразу в целом четыре проекта конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Армия,Владимир Рогов,Владимир Путин,Госдума,
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