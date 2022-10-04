На Запорожье заявили, что регион обстреливается ВСУ так же, как до референдума

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать освобожденную часть Запорожской области так же интенсивно, как до референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации . Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов .

"Количество обстрелов после референдума остается, по сути, на том же уровне. Постоянно идут артиллерийские дуэли, постоянно идут обстрелы в Пологовском районе, Черниговском, Токмакском, Васильевском. Вся линия боевого соприкосновения подвергается обстрелам тяжелой артиллерии", - отметил он.

"Сегодня за две недели используется количество снарядов, соизмеримое с тем, которое в США производится за год", - сказал он.

С 23 по 27 сентября в Херсонской, Запорожской области, ДНР и ЛНР прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Жители регионов поддержали присоединение к России большинством голосов. 30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой президент России Владимир Путин подписал с главами регионов договоры о включении территорий в состав РФ. В понедельник Госдума на заседании единогласно приняла в первом чтении и сразу в целом четыре проекта конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.