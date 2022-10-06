В Госдуме призвали генпрокурора разобраться с проблемой снабжения тыла

Председатели думских комитетов по обороне Андрей Картаполов и безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев попросили генерального прокурора Игорю Краснову выяснить, почему тыл плохо снабжается, передает РИА «Новости».

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Парламентарии отметили, что финансирование тыла осуществлялось в 2021 году в полном объеме. И они задались вопросом, куда делись все средства.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.