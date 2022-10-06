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27 минут назад

В Госдуме призвали генпрокурора разобраться с проблемой снабжения тыла

Газета.Ruиещё 8

Председатели думских комитетов по обороне Андрей Картаполов и безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев попросили генерального прокурора Игорю Краснову выяснить, почему тыл плохо снабжается, передает РИА «Новости».

В Госдуме призвали генпрокурора разобраться с проблемой снабжения тыла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарии отметили, что финансирование тыла осуществлялось в 2021 году в полном объеме. И они задались вопросом, куда делись все средства.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

Впоследствии глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация прежде всего необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов.

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