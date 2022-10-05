В Пермском крае завершился первый этап мобилизации

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в регионе полностью завершен первый этап частичной мобилизации. Об этом он сказал на заседании краевого правительства, передает РИА «Новости».

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«По данным военкоматов, оповещено и отправлено 100% резервистов, планируемых к призыву на первом этапе», — сказал глава региона.

Махонин уточнил, что Пермский край будет помогать резервистам, снабжать им необходимым на протяжении всего времени, пока они будут проходить подготовку и отправляться в воинскую часть.

Пермский край отправил первую группу мобилизованных к местам боевого слаживания 26 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.