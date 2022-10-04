Боец с позывным "Людоед" призвал мобилизованных готовиться к фронту морально

«Первую атаку надо пережить. Нужно морально быть готовым, мы все готовы идти вперед. Мы отступаем сейчас и переживаем из-за этого, нам нужно наступление. Ждем, приезжайте. <...> Не надо бояться, вместе победим», — рассказал «Людоед».