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52 минуты назад

Боец с позывным "Людоед" призвал мобилизованных готовиться к фронту морально

Газета.Ruиещё 2

Российский военнослужащий с позывным «Людоед» обратился к мобилизованным военнослужащим с призывом морально готовиться к боевым действиям — видео опубликовал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

Боец с позывным "Людоед" призвал мобилизованных готовиться к фронту морально
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первую атаку надо пережить. Нужно морально быть готовым, мы все готовы идти вперед. Мы отступаем сейчас и переживаем из-за этого, нам нужно наступление. Ждем, приезжайте. <...> Не надо бояться, вместе победим», — рассказал «Людоед».

По словам Коца, до начала специальной военной операции «Людоед» работал директором кладбища, а на фронте он находится уже три месяца.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что мобилизованные граждане будут направлены в районы проведения специальной военной операции после надлежащей подготовки и боевого слаживания с уже задействованными там подразделениями.

Армия,Александр Коц,Сергей Шойгу,
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