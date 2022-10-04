Боец с позывным "Людоед" призвал мобилизованных готовиться к фронту морально

Российский военнослужащий с позывным «Людоед» обратился к мобилизованным военнослужащим с призывом морально готовиться к боевым действиям — видео опубликовал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.
«Первую атаку надо пережить. Нужно морально быть готовым, мы все готовы идти вперед. Мы отступаем сейчас и переживаем из-за этого, нам нужно наступление. Ждем, приезжайте. <...> Не надо бояться, вместе победим», — рассказал «Людоед».
По словам Коца, до начала специальной военной операции «Людоед» работал директором кладбища, а на фронте он находится уже три месяца.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что мобилизованные граждане будут направлены в районы проведения специальной военной операции после надлежащей подготовки и боевого слаживания с уже задействованными там подразделениями.