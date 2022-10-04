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1 час назад

Спецназ Росгвардии уничтожил диверсантов в Херсонской области

Lenta.ru

В Херсонской области спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсантов в Херсонской области
Фото: риа новостириа новости

Боестолкновение с диверсантами произошло во время специальных адресных мероприятий в населенном пункте. Противник уничтожен. У него изъяты стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, боеприпасы, а также поражающие элементы к самодельному взрывному устройству.

Кроме того, на месте боестолкновения росгвардейцы нашли форму Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Армия,Росгвардия,
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