Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсантов в Херсонской области

В Херсонской области спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Боестолкновение с диверсантами произошло во время специальных адресных мероприятий в населенном пункте. Противник уничтожен. У него изъяты стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, боеприпасы, а также поражающие элементы к самодельному взрывному устройству.