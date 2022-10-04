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1 час назад

Чернышенко рассказал, что подать жалобу могут мобилизованные по ошибке и их родственники

Газета.Ru

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ Дмитрий Чернышенко рассказал, как ведется обработка жалоб по мобилизации через «Госуслуги», сообщает ТАСС.

Чернышенко рассказал, как ведется обработка жалоб по мобилизации
Фото: риа новостириа новости

«Жалоба будет автоматически передана в региональную комиссию, представитель которой подключен к порталу госуслуг, и она будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Решение по каждому заявителю будет отслеживаться и контролироваться, информация — докладываться руководству страны», — рассказал Чернышенко.

По его словам, на «Госуслугах» подать жалобу могут как сами мобилизованные по ошибке, так и их родственники — для этого необходимо приложить скан или фотографию повестки в военкомат, личные данные мобилизованного и документы, предоставляющие право на отсрочку.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ Дмитрий Чернышенко заявил, что на «Госуслуги» пришло более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы с начала частичной мобилизации.

Армия,Дмитрий Чернышенко,Правительство РФ,
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