Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ Дмитрий Чернышенко рассказал, как ведется обработка жалоб по мобилизации через «Госуслуги», сообщает ТАСС.

«Жалоба будет автоматически передана в региональную комиссию, представитель которой подключен к порталу госуслуг, и она будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Решение по каждому заявителю будет отслеживаться и контролироваться, информация — докладываться руководству страны», — рассказал Чернышенко.

По его словам, на «Госуслугах» подать жалобу могут как сами мобилизованные по ошибке, так и их родственники — для этого необходимо приложить скан или фотографию повестки в военкомат, личные данные мобилизованного и документы, предоставляющие право на отсрочку.