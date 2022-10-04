Дальше, чем HIMARS: Киев может получить более дальнобойное оружие

Киев продолжает обсуждение с Вашингтоном поставок вооружений с радиусом действия выше, чем у систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как сообщает ТАСС, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
«Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут», — сказала она.
При этом она не стала однозначно отвечать на вопрос о том, предоставит ли Украина Соединенным Штатам право контролировать выбор целей для ударов ракетами с дальностью полета свыше 100 км. Маркарова заявила, что Киев «всегда тесно работает» со своими партнерами.
«Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайн. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недопонимание», — отметила она.
Напомним, что США начали поставлять системы HIMARS Киеву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. При этом Вашингтон пока еще не передавал Украине боеприпасы, которые позволяют вести огонь на расстояние более 100 км, в том числе и дальнобойные ракеты ATACMS, способные достигать цели на расстоянии до 300 км.