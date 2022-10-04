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6 минут назад

Киев может получить от США более дальнобойное оружие

Никита Бородкин

Киев продолжает обсуждение с Вашингтоном поставок вооружений с радиусом действия выше, чем у систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как сообщает ТАСС, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Дальше, чем HIMARS: Киев может получить более дальнобойное оружие
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

«Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут», — сказала она.

При этом она не стала однозначно отвечать на вопрос о том, предоставит ли Украина Соединенным Штатам право контролировать выбор целей для ударов ракетами с дальностью полета свыше 100 км. Маркарова заявила, что Киев «всегда тесно работает» со своими партнерами.

«Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайн. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недопонимание», — отметила она.

Bloomberg: США объявят о поставке Киеву ещё четырёх HIMARS в рамках новой военной помощи

Напомним, что США начали поставлять системы HIMARS Киеву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. При этом Вашингтон пока еще не передавал Украине боеприпасы, которые позволяют вести огонь на расстояние более 100 км, в том числе и дальнобойные ракеты ATACMS, способные достигать цели на расстоянии до 300 км.

Армия,Видео,Оксана Маркарова,
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