Дальше, чем HIMARS: Киев может получить более дальнобойное оружие

Киев продолжает обсуждение с Вашингтоном поставок вооружений с радиусом действия выше, чем у систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как сообщает ТАСС, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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«Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут», — сказала она.

При этом она не стала однозначно отвечать на вопрос о том, предоставит ли Украина Соединенным Штатам право контролировать выбор целей для ударов ракетами с дальностью полета свыше 100 км. Маркарова заявила, что Киев «всегда тесно работает» со своими партнерами.

«Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайн. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недопонимание», — отметила она.