Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы для участия в СВО зафиксировано на портале "Госуслуг" со дня объявления частичной мобилизации в России. Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, теперь записаться в добровольцы можно на портале и за прошедшие выходные через него подано уже более 2 тыс. заявок.

Также на Госуслугах теперь можно обжаловать решение о мобилизации, если призывник считает его ошибочным.

"По поручению председателя правительства Михаила Мишустина на портале Госуслуг в кратчайшие сроки были разработаны и протестированы субъектами Министерства обороны и развернуты два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации. Первый - "Стать добровольцем" для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции. Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале "Госуслуг" зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему", - сообщил Чернышенко.

Для заполнения заявки необходимо нажать на баннер "Стать добровольцем" или перейти в этот раздел через цифровой голосовой помощник. В открывшейся форме будут указаны критерии отбора. Необходимо обратить особое внимание на возраст и опыт службы, отметил Чернышенко. Далее нужно заполнить анкету со своими личными данными, большинство из них подгружается автоматически. На карте также необходимо выбрать военкомат, куда удобно обратиться, и отправить заявку.

"В течение максимум двух дней придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов. Сервис был запущен в тестовом режиме в эти выходные и через него уже подано более 2 тыс. заявок от добровольцев", - подчеркнул вице-премьер.

Помимо этого на портале Госуслуг запущен сервис для обжалования решения об ошибочной частичной мобилизации, добавил Чернышенко. Для подачи жалобы нужно найти на портале баннер "Обжаловать решение о мобилизации" или перейти в раздел с помощью цифрового ассистента. Далее следует указать, за кого нужно подать заявление - его может подать сам мобилизованный или родственник призывного члена семьи, выбрать основание для отсрочки. Также нужно загрузить фото или скан повестки и заполнить данные о военном билете. Кроме того, необходимо представить документы, подтверждающие основания для отсрочки.