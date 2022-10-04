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35 минут назад

США и Филиппины начали военно-морские учения

Газета.Ru

Вооруженные силы США и Филиппин начали двухнедельные военно-морские учения KAMANDAG на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает INQUIRER.

США и Филиппины начали военно-морские учения
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным издания, маневры продлятся до 14 октября, в них будут задействованы 2,5 тыс. американских военных и 530 — филиппинских.

В ходе учений будут отработана высадка морского десанта, боевая стрельба и оказание гуманитарной помощи. При этом Япония и Южная Корея примут участие в маневрах в качестве наблюдателей.

Ранее сообщалось, что правительства Франции и Филиппин продолжат переговоры о сотрудничестве в рамках оснащения филиппинского флота новыми дизель-электрическими подлодками класса Scorpene.

Сделка на строительство подводных лодок была бы заключена в 2021 году, но не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Посол Франции на Филиппинах Мишель Бокко подтвердила, что Франция была среди стран, подавших свое предложение, и переговоры с Филиппинами продолжатся.

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