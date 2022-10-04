США и Филиппины начали военно-морские учения

Вооруженные силы США и Филиппин начали двухнедельные военно-морские учения KAMANDAG на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает INQUIRER.

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По данным издания, маневры продлятся до 14 октября, в них будут задействованы 2,5 тыс. американских военных и 530 — филиппинских.

В ходе учений будут отработана высадка морского десанта, боевая стрельба и оказание гуманитарной помощи. При этом Япония и Южная Корея примут участие в маневрах в качестве наблюдателей.

Ранее сообщалось, что правительства Франции и Филиппин продолжат переговоры о сотрудничестве в рамках оснащения филиппинского флота новыми дизель-электрическими подлодками класса Scorpene.

Сделка на строительство подводных лодок была бы заключена в 2021 году, но не состоялась из-за пандемии коронавируса.