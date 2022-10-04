Киев обсуждает с Вашингтоном поставки ракет с радиусом больше, чем у HIMARS. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает ТАСС.

«Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут», — сказала она.

При этом Маркарова не ответила, будут ли США в случае поставок дальнобойных ракет ограничивать Украине выбор целей, чтобы не допустить эскалацию конфликта с Россией.

Ранее лидер республиканского меньшинства Митч МакКоннелл заявил, что США должны отправить Киеву ракеты класса «земля-земля» MGM-140 производства корпорации Lockheed Martin с дальностью полета, позволяющей наносить удары по объектам на территории России, а также ATACMS большой дальности, крупные БЛА и танки.