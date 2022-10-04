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44 минуты назад

В ЛНР заявили о полном контроле участка фронта в районе Кременной

Lenta.ru

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о полном контроле союзными силами участка фронта в районе Кременной. Его слова передает РИА Новости.

По словам Филипоненко, в городе спокойная, стабильная обстановка, он полностью находится под контролем подразделений Народной милиции.

«Союзные войска заняли позиции и держат оборону вдоль линии соприкосновения на границах Луганской народной республики», — добавил он.

В ЛНР заявили о попытках ВСУ прорвать оборону в районе Кременной

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал о неудачной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону в районе Кременной. По его словам, союзные силы справляются со своими задачами.

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