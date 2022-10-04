Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о полном контроле союзными силами участка фронта в районе Кременной. Его слова передает РИА Новости.

По словам Филипоненко, в городе спокойная, стабильная обстановка, он полностью находится под контролем подразделений Народной милиции.

«Союзные войска заняли позиции и держат оборону вдоль линии соприкосновения на границах Луганской народной республики», — добавил он.