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13 минут назад

В Белом доме подготовили новый пакет военной помощи Украине

Елена Прошина

США в ближайшее время планируют объявить о новом пакете военной помощи Киеву.

В Белом доме подготовили новый пакет военной помощи Украине
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

По предварительной информации, в него войдут системы, которые Украина ранее уже получала от США. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Bloomberg.

По его словам, более детальная информация о новом пакете военной помощи Украине появится в ближайшие дни.

Журналисты спросили Кирби о том, войдут ли реактивные системы залпового огня HIMARS в этот пакет. Он ответил, что Украине будут предоставлены те вооружения, которые уже поставляли ей союзники.

На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о выделении пакета военной помощи Украине на $1,1 млрд.

Ранее «Национальная служба новостей» со ссылкой на руководство США сообщила, что Украина ежемесячно будет получать 1,5 млрд долларов финансовой помощи.

Армия,Джон Кирби,
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