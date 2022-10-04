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23 минуты назад

Минобороны: ВКС России проводили эксперименты с иностранными спутниками

BFM.RUиещё 4

Специалисты Воздушно-космических сил РФ проводили эксперименты на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств. Об этом говорится в сообщении Минобороны России по случаю 65-летия Космических войск.

ВКС провели эксперименты с иностранными спутниками
Фото: NASANASA

«Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», — отмечается в публикации ведомства.

Российские спутники будут строиться по новому принципу

В Минобороны добавили, что в рамках реализации программы совершенствования и развития системы контроля космического пространства продолжается работа по созданию специализированных наземных средств контроля космоса нового поколения. До 2025 года на территории РФ должны развернуть около 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, которые реализуют различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов.

Армия,Минобороны России,
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