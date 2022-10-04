ВКС провели эксперименты с иностранными спутниками

Специалисты Воздушно-космических сил РФ проводили эксперименты на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств. Об этом говорится в сообщении Минобороны России по случаю 65-летия Космических войск.

«Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», — отмечается в публикации ведомства.

В Минобороны добавили, что в рамках реализации программы совершенствования и развития системы контроля космического пространства продолжается работа по созданию специализированных наземных средств контроля космоса нового поколения. До 2025 года на территории РФ должны развернуть около 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, которые реализуют различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов.