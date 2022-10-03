Стало известно о ситуации на фронте в районе Северска и Лисичанска

Союзные войска в полном объеме контролируют ситуацию на фронте в районе городов Северск и Лисичанск в Донбассе, заявил секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Апты Алаудинов командует подразделениями спецназа «Ахмат» на данном направлении.

Секретарь Совбеза Чечни пояснил, что союзные войска контролируют «всю ситуацию на линии фронта», планомерно выполняют поставленные задачи.

Алаудинов подчеркнул, что в зону ответственности 2-го корпуса Народной милиции ЛНР и спецназа «Ахмат» входит порядка 60 км «общей линии фронта» в районах Лисичанска, Северска и Яковлевки в Донбассе.