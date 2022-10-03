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1 час назад

Офицер представительства ЛНР в СЦКК Гетманский: ВСУ используют новый тип ракет для HIMARS

Газета.Ruиещё 2

Офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский заявил, что украинские войска начали использовать при обстрелах Луганской народной республики новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Старобельск является вторым населенным пунктом, по которому были отработаны удары подобным типом ракет.

«Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS. Перед этим представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало использование такого типа ракет в городе Брянка на днях, и вот сегодня мы наблюдаем такую же картину в городе Старобельск», — утверждает Гетманский.

Он добавил, что новый тип ракет отличается тем, что они начинены шрапнелью.

В Запорожье сообщили о подготовке наступления украинского десанта

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал к разжалованию генерал-полковника Александра Лапина, возложив на него ответственность за отвод союзных войск из города Красный Лиман. По его словам, военачальник перенес свой штаб в Старобельск, который расположен «за сотню километров» от его подчиненных, а сам «отсиживался» в Луганске. При этом, подчеркивал он, «его покрывают наверху руководители в Генштабе».

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