Какой набор взять с собой в аптечку при мобилизации

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц , уже семь месяцев освещающий ход спецоперации с линии фронта, перечислил список вещей и медикаментов, которые обязательно должны быть в аптечках у мобилизованных.

«В этот набор должны входить: жгут или турникет, ножницы для разрезания одежды, гемостатические повязки, губки или порошки, перевязочный пакет, бондаж, обезболивающее и противошоковое, повязки и препараты, применяемые при ожогах и окклюзионная повязка», — сообщил Коц.

Также он порекомендовал мобилизованным всегда иметь при себе лекарства «на каждый день».

Военкор пояснил, что речь идет о противопростудных и жаропонижающих медикаментах, антибиотиках широкого действия и лекарствах от отравления. Кроме того он посоветовал пить только бутилированную и кипяченую воду или же, если есть возможность, то обрабатывать ее обеззараживающими таблетками.