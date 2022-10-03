Названы документы, необходимые для пересечения границы при мобилизации

Юристы рассказали, какие документы гражданам РФ, состоящим на воинском учете, следует брать с собой при пересечении госграницы России. По их мнению, загранпаспорта недостаточно. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Адвокат Олег Жердев, основатель РАЮСВ «Гвардия», разъяснил, что по закону для выезда из России необходим действующий загранпаспорт. Кроме того, государства, установившие визовый режим с Россией, дополнительно требуют визу, туристический ваучер, полис медстрахования.

Вместе с тем, в условиях частичной мобилизации мужчинам следует взять с собой дополнительные документы, предупредил юрист.

В частности, в военкомате необходимо получить выдающуюся в свободной форме «справку об освобождении от призыва (мобилизации) и отсутствии ограничения на выезд».