МИД Ирана опроверг сообщения о передаче своих беспилотников России

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг сообщения о передаче беспилотников России. Об этом сообщается в аккаунте министерства в Telegram.

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«Иран считает опубликованные сообщения о поставке в Россию беспилотников для использования их в войне на Украине необоснованной и не подтверждает их», — говорится в сообщении.

По его словам, Иран придерживается нейтрального политического курса.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран поставил России партию беспилотных летательных аппаратов серии Mohajer-6 и и Shahed.

Представитель американской администрации уточнила, что оборудование БПЛА погрузили на российские транспортные самолеты, стоящие на аэродроме в Иране, которые затем вылетели в Россию. С точки зрения Вашингтона, речь идет о «первоначальной поставке», указала Жан-Пьер.