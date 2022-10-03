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38 минут назад

МИД Ирана опроверг сообщения о передаче своих беспилотников России

Газета.Ru

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг сообщения о передаче беспилотников России. Об этом сообщается в аккаунте министерства в Telegram.

МИД Ирана опроверг сообщения о передаче своих беспилотников России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Иран считает опубликованные сообщения о поставке в Россию беспилотников для использования их в войне на Украине необоснованной и не подтверждает их», — говорится в сообщении.

По его словам, Иран придерживается нейтрального политического курса.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран поставил России партию беспилотных летательных аппаратов серии Mohajer-6 и и Shahed.

Представитель американской администрации уточнила, что оборудование БПЛА погрузили на российские транспортные самолеты, стоящие на аэродроме в Иране, которые затем вылетели в Россию. С точки зрения Вашингтона, речь идет о «первоначальной поставке», указала Жан-Пьер.

11 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что у Тегерана есть намерения поставить Москве в ускоренном порядке до нескольких сотен БПЛА, в том числе ударных. В МИД Ирана эту информацию опровергли.

Армия,Джейк Салливан,Администрация США,
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