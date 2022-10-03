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53 минуты назад

Минобороны РФ сообщило об отправке мобилизованных в ЛНР

Илья Родин

Жители Луганской народной республики улыбками и добрыми словами встретили мобилизованных солдат. Видео встречи опубликовано в официальном канале Минобороны.

Отмечается, что подразделения российских военнослужащих, мобилизованных по указу президента России Владимира Путина, проходят подготовку на полигонах в ЛНР.

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На кадрах видео российские военные разговаривают с жительницами одного из населенных пунктов ЛНР, которые пришли на встречу с ними.

«Мальчики, мы очень рады, что мы и вы - теперь вместе», - ласково произнесла пожилая луганчанка.

Солдаты в ответ на добрые слова женщин улыбались и говорили о том, что приехали не зря.

«Мы видим, что люди научились заново улыбаться, значит, мы приехали не напрасно», - отметил один из них.

Бойцы пообещали сделать все, чтобы защитить мирное население республики.

Армия,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
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