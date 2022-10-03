Ставропольский край выполнил задание по частичной мобилизации

Ставропольский край выполнил задание текущего этапа частичной мобилизации. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Владимир Владимиров по итогам рабочего совещания в правительстве края.
"На текущем этапе поставленная перед регионом задача по мобилизации выполнена. Спасибо всем, кто пришел на призывные пункты. Теперь все внимание - поддержке наших земляков - добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее власти Ставрополья направили 120 млн рублей из краевого бюджета на доэкипирование мобилизованных жителей региона.
"Дооснащение необходимой экипировкой ведем без остановки, каждый день. Никаких вопросов с обеспеченностью бойцов возникать не должно. Будем помогать, используя все доступные ресурсы, включая краевой Фонд помощи военнослужащим и членам их семей", - пояснил Владимиров.
Глава Ставрополья добавил, что власти региона наладили взаимодействие с воинскими частями, куда были направлены мобилизованные жители края.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь, имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.