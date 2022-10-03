Ставропольский край выполнил задание по частичной мобилизации

"На текущем этапе поставленная перед регионом задача по мобилизации выполнена. Спасибо всем, кто пришел на призывные пункты. Теперь все внимание - поддержке наших земляков - добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации", - написал он в своем Telegram-канале.