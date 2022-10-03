В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
52 минуты назад

Ставропольский край выполнил задание по частичной мобилизации

ТАСС

Ставропольский край выполнил задание текущего этапа частичной мобилизации. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Владимир Владимиров по итогам рабочего совещания в правительстве края.

Ставропольский край выполнил задание по частичной мобилизации
Фото: риа новостириа новости

"На текущем этапе поставленная перед регионом задача по мобилизации выполнена. Спасибо всем, кто пришел на призывные пункты. Теперь все внимание - поддержке наших земляков - добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее власти Ставрополья направили 120 млн рублей из краевого бюджета на доэкипирование мобилизованных жителей региона.

"Дооснащение необходимой экипировкой ведем без остановки, каждый день. Никаких вопросов с обеспеченностью бойцов возникать не должно. Будем помогать, используя все доступные ресурсы, включая краевой Фонд помощи военнослужащим и членам их семей", - пояснил Владимиров.

Глава Ставрополья добавил, что власти региона наладили взаимодействие с воинскими частями, куда были направлены мобилизованные жители края.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь, имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Армия,Владимир Владимиров,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители