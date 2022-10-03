Истребители НАТО девять раз сопровождали военные самолеты РФ в сентябре

Истребители НАТО, размещенные на литовской авиабазе Зокняй, девять раз сопровождали российские военные самолеты в течение сентября. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, передает ТАСС.

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Уточняется, что пилоты четырех самолетов JAS 39 Gripen военно-воздушных сил Венгрии и четырех таких же истребителей ВВС Чехии еженедельно совершали от двух до трех вылетов для сопровождения российских бортов. В третью неделю сентября такое сопровождение не проводилось.

В декабре 2021 года истребители НАТО пять раз сопровождали военные самолеты РФ над Балтикой. Тогда были задействованы истребители военно-воздушных сил Польши F-16.