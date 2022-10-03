Истребители НАТО девять раз сопровождали военные самолеты РФ в сентябре

Истребители НАТО, размещенные на литовской авиабазе Зокняй, девять раз сопровождали российские военные самолеты в течение сентября. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, передает ТАСС.
Уточняется, что пилоты четырех самолетов JAS 39 Gripen военно-воздушных сил Венгрии и четырех таких же истребителей ВВС Чехии еженедельно совершали от двух до трех вылетов для сопровождения российских бортов. В третью неделю сентября такое сопровождение не проводилось.
В декабре 2021 года истребители НАТО пять раз сопровождали военные самолеты РФ над Балтикой. Тогда были задействованы истребители военно-воздушных сил Польши F-16.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что корабли и самолеты стран Североатлантического альянса присутствуют в Балтийском море, в том числе для сбора данных по расследованию диверсий на «Северных потоках».