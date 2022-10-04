Авиация, ракетчики и артиллеристы ВС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления ВСУ в районах города Харькова, населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зеленый Гай Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157 районах", - сказал он.