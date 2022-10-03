Танкам ВСУ удалось вклиниться в глубину обороны союзных войск

Превосходящие по количеству танковые подразделения украинских сил сумели вклиниться в глубину обороны союзных войск по направлению Золотой Балки и Александровки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: риа новости риа новости

«Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — говорится в сообщении.

При этом, по оценке ведомства, потери Вооруженных сил Украины в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 146 районах», — добавили в Минобороны РФ.