Отстраненного хабаровского военкома перевели в другой регион

Отстраненный военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко получил назначение в Магаданской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Восточного военного округа.
«Военный комиссар Хабаровского края полковник Лайко Юрий Сергеевич в связи со служебной необходимостью назначен на должность военного комиссара Магаданской области. Данная должность была вакантной с августа 2022 года», — сказали в пресс-службе.
Также отмечается, что исполнять обязанности военкома Хабаровского края назначен полковник Вячеслав Макаров, который ранее возглавлял штаб мотострелкового соединения, дислоцированного в этом же регионе.
Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял, что военный комиссар Юрий Лайко отстранен от должности. Отмечалось, что в регионе, в рамках частичной мобилизации призвали несколько тысяч жителей, но затем половину вернули домой, так как они не соответствовали критериям отбора.
Также сообщалось, что в Белгородской области призвали 160 человек, не годных для мобилизации, 145 из них уже вернули домой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
29 сентября президент России Владимир Путин поручил «без суеты, но быстро» разобраться с ошибками при частичной мобилизации, указывая на случаи, когда добровольцев без повестки «заворачивают обратно», а врачей зачисляют мотострелками.