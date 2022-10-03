Отстраненного хабаровского военкома перевели в другой регион

Отстраненный военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко получил назначение в Магаданской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Восточного военного округа.

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«Военный комиссар Хабаровского края полковник Лайко Юрий Сергеевич в связи со служебной необходимостью назначен на должность военного комиссара Магаданской области. Данная должность была вакантной с августа 2022 года», — сказали в пресс-службе.

Также отмечается, что исполнять обязанности военкома Хабаровского края назначен полковник Вячеслав Макаров, который ранее возглавлял штаб мотострелкового соединения, дислоцированного в этом же регионе.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял, что военный комиссар Юрий Лайко отстранен от должности. Отмечалось, что в регионе, в рамках частичной мобилизации призвали несколько тысяч жителей, но затем половину вернули домой, так как они не соответствовали критериям отбора.

Также сообщалось, что в Белгородской области призвали 160 человек, не годных для мобилизации, 145 из них уже вернули домой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.