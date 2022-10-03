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11 минут назад

В Хабаровском крае отстранили военного комиссара региона

Елена Прошина

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от своей должности, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

В Хабаровском крае отстранили военного комиссара региона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это произошло 3 октября. Глава края заявил, что его увольнение никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент России Владимир Путин. Работа по частичной мобилизации ведется вместе с Минобороны РФ, с промышленностью края, с организациям и со всеми заинтересованными органами.

Как отметил Дегтярев, в Хабаровском крае в рамках мобилизации призвали несколько тысяч жителей региона, при этом половину из них вернули домой, из-за несоответствия критериям отбора.

Глава региона не стал раскрывать причины отстранения Лайко, однако привел в пример историю жителя Хабаровского края, которого призвали на службу, несмотря на то, что он в одиночку воспитывает дочь-инвалида. Это вызвало большой общественный резонанс, поле чего мужчину удалось вернуть домой. Также стало известно о мобилизации мужчины с шизофренией. Об этом узнали общественники. Благодаря им мужчину вернули из воинской части и отправили на медкомиссию.

Армия,Михаил Дегтярев,Владимир Путин,Минобороны России,
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