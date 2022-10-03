В Хабаровском крае отстранили военного комиссара региона

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от своей должности, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

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По его словам, это произошло 3 октября. Глава края заявил, что его увольнение никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент России Владимир Путин. Работа по частичной мобилизации ведется вместе с Минобороны РФ, с промышленностью края, с организациям и со всеми заинтересованными органами.

Как отметил Дегтярев, в Хабаровском крае в рамках мобилизации призвали несколько тысяч жителей региона, при этом половину из них вернули домой, из-за несоответствия критериям отбора.