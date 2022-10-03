Командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам

Командир танковой роты посоветовал мобилизованным гражданам России ничего не бояться и тренироваться. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

"Не надо ничего бояться, танк - хорошая броня, и противник боится танков. . Все, чему учат вас, вам подсказывают - слушайте, тренируйтесь", - сказал он. По словам офицера, главное, чтобы мобилизованные "знали свое дело".

Командир также указал на наличие задачи отразить наступление Вооруженных сил Украины, чтобы они не прошли дальше границ Луганской области. Ранее Министерство обороны России сообщило, что состоящие из мобилизованных военнослужащих и добровольцев подразделения проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения спецоперации.