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6 минут назад

Экс-глава ЦРУ: США и союзники уничтожат армию России и Черноморский флот

News.ru

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что США и их союзники уничтожат российские войска и технику, а также потопят ее Черноморский флот при условии, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине, пишет The Guardian. Генерал в отставке пояснил, что если ядерное облако достигнет территории Польши, то это будет воспринято, как нападение на страну-члена НАТО, поэтому будет задействована пятая статья Альянса. Петреус также выразил мнение о том, что Москва может также ударить по территории Польши напрямую.

Экс-глава ЦРУ назвал условие удара США по Черноморскому флоту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

США возглавили бы НАТО и усилия союзников, которые уничтожили бы все российские силы, которые видим и идентифицируем на поле боя на Украине, а также в Крыму, а также каждый корабль в Черном море, — рассказал Петреус.

США сочтут ядерный удар по Украине нападением на НАТО

Он при этом подчеркнул, что удар ядерным оружием по Украине не обязательно приведет к ответу НАТО. Бывший глава ЦРУ при этом указал на то, что «такой ответ был бы уместным».

Армия,Дэвид Петреус,Владимир Путин,ЦРУ,НАТО,
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