Экс-глава ЦРУ назвал условие удара США по Черноморскому флоту

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что США и их союзники уничтожат российские войска и технику, а также потопят ее Черноморский флот при условии, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине, пишет The Guardian. Генерал в отставке пояснил, что если ядерное облако достигнет территории Польши, то это будет воспринято, как нападение на страну-члена НАТО, поэтому будет задействована пятая статья Альянса. Петреус также выразил мнение о том, что Москва может также ударить по территории Польши напрямую.