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43 минуты назад

Очевидцы рассказали о стрелявших по колонне в Запорожской области

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Украинские военные расстреляли мирную колонну в Запорожской области, чтобы помещать гражданам выехать на освобожденные территории. Об этом рассказали РИА Новости очевидцы.

Очевидцы рассказали о стрелявших по колонне в Запорожской области
Фото: 

По словам одного из собеседников агентства, люди начали бунтовать, что их не выпускают. «На утро, по-моему, прилетело от них (украинских военных), там девушка еще с грудным ребенком погибла, возможно, из нашего района», — рассказал он.

Другой заявил, что за день до обстрела, 29 сентября, жители организовали митинг с требованием выехать из Запорожской области.

Очевидцы также сообщили, что в понедельник, 3 октября, украинская администрация в подконтрольной ей части Запорожской области намерена собрать по спискам всех выживших из числа тех, кто был в колонне. «На собрании люди будут просить, чтобы их выпустили. У большинства нет денег на бензин», — заключил собеседник агентства.

28 сентября беженцы перекрыли Ореховскую трассу, которая ведет из подконтрольного Украине Запорожья на освобожденные территории. На такой шаг они пошли из-за действий украинских властей, которые всячески затрудняли выезд людей из региона.

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