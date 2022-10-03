Очевидцы рассказали о стрелявших по колонне в Запорожской области

Украинские военные расстреляли мирную колонну в Запорожской области, чтобы помещать гражданам выехать на освобожденные территории. Об этом рассказали РИА Новости очевидцы.

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По словам одного из собеседников агентства, люди начали бунтовать, что их не выпускают. «На утро, по-моему, прилетело от них (украинских военных), там девушка еще с грудным ребенком погибла, возможно, из нашего района», — рассказал он.

Другой заявил, что за день до обстрела, 29 сентября, жители организовали митинг с требованием выехать из Запорожской области.

Очевидцы также сообщили, что в понедельник, 3 октября, украинская администрация в подконтрольной ей части Запорожской области намерена собрать по спискам всех выживших из числа тех, кто был в колонне. «На собрании люди будут просить, чтобы их выпустили. У большинства нет денег на бензин», — заключил собеседник агентства.