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1 час назад

Россиянка пожаловалась в полицию на уклоняющегося от мобилизации мужа

Елена Прошина

Жительница Подмосковья решила отомстить бывшему мужу и заявила полиции, что он уклоняется от мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянка пожаловалась на уклоняющегося от мобилизации мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, в отдел полиции обратилась Мария Т. Она сообщила, что экс-супруг, 38-летний Юрий Б. скрывается от частичной мобилизации.

Заявительница рассказала, что бывший стоит на воинском учете в военкомате юго-востока Москвы. Когда началась мобилизация, он уехал на съемную квартиру в подмосковном Пушкино, где скрывается от военкоматчиков.

Известно, что после развода между бывшими супругами возник конфликт из-за разногласий в воспитании дочери.

Ранее стало известно, что монахи с военными билетами могут подпадать под мобилизацию.

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