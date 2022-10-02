Россиянка пожаловалась на уклоняющегося от мобилизации мужа

Жительница Подмосковья решила отомстить бывшему мужу и заявила полиции, что он уклоняется от мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным канала, в отдел полиции обратилась Мария Т. Она сообщила, что экс-супруг, 38-летний Юрий Б. скрывается от частичной мобилизации.

Заявительница рассказала, что бывший стоит на воинском учете в военкомате юго-востока Москвы. Когда началась мобилизация, он уехал на съемную квартиру в подмосковном Пушкино, где скрывается от военкоматчиков.

Известно, что после развода между бывшими супругами возник конфликт из-за разногласий в воспитании дочери.