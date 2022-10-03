ВСУ пытаются прорвать оборону в районе Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), но союзным силам удается сдержать их продвижение. Об этом в понедельник в эфире телеканала " Соловьев Live " заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко .

"На некоторых направлениях мы ведем маневренную оборону - в районе населенного пункта Кременная. После того как пришлось выйти из населенного пункта [Красный] Лиман, наши военнослужащие закрепились на подступах к Кременной, и сейчас там довольно-таки горячо. Противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но наши герои справляются с задачами на данный момент", - сказал он.

"К сожалению, Кременная вновь стала таким прифронтовым населенным пунктом, действительно обстреливается регулярно из всех видов и типов вооружения со стороны вооруженных формирований Украины. Несмотря на это, люди в Кременной есть, они никуда не делись, сейчас большая часть из них опять сидит в подвалах, как это и было при освобождении данного населенного пункта", - сказал он.