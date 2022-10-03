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9 минут назад

В ЛНР заявили о попытках ВСУ прорвать оборону в районе Кременной

ТАССиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), но союзным силам удается сдержать их продвижение. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

ВСУ пытаются прорвать оборону в районе Кременной
Фото: риа новостириа новости

"На некоторых направлениях мы ведем маневренную оборону - в районе населенного пункта Кременная. После того как пришлось выйти из населенного пункта [Красный] Лиман, наши военнослужащие закрепились на подступах к Кременной, и сейчас там довольно-таки горячо. Противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но наши герои справляются с задачами на данный момент", - сказал он.

"К сожалению, Кременная вновь стала таким прифронтовым населенным пунктом, действительно обстреливается регулярно из всех видов и типов вооружения со стороны вооруженных формирований Украины. Несмотря на это, люди в Кременной есть, они никуда не делись, сейчас большая часть из них опять сидит в подвалах, как это и было при освобождении данного населенного пункта", - сказал он.

Стало известно о попытке прорыва ВСУ в Херсонской области

По его словам, украинские войска в ходе попыток атаковать союзные силы несут колоссальные потери, но Киев это не волнует.

"У противника потери колоссальные, но, подчеркиваю, он [Киев] с этим не считается", - сказал он.

Марочко добавил, что ситуация в зоне боевых действий неоднозначная, но контролируемая.

Кременная была освобождена от украинских силовиков в марте в ходе специальной военной операции.

Армия,Андрей Марочко,
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