В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
23 минуты назад

Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2

Елена Прошина

Словацкая компания Konštrukta Defence должна будет изготовить для киевских военных 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2. Финансирование проекта берут на себя ФРГ, Дания и Норвегия. Об этом пишет телеканал ТА3 со ссылкой на Минобороны Словакии.

Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что министры обороны Дании и Словакии Мортен Бедсков и Ярослав Надь подписали соглашение об этом в воскресенье, 2 октября, в Копенгагене.

Ярослав Надь подчеркнул, что Братислава стремится оказывать Украине помощь как самостоятельно, так и на международном уровне.

По данным телеканала, на проект выделено 92 млн евро, доли стран в финансировании не называются. Поставки должны начаться со второй половины 2023 года.

Напомним, что в августе Словакия уже поставила Киеву четыре гаубицы в рамках заключенного в июне контракта.

Армия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители