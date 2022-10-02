Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2

Словацкая компания Konštrukta Defence должна будет изготовить для киевских военных 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2. Финансирование проекта берут на себя ФРГ, Дания и Норвегия. Об этом пишет телеканал ТА3 со ссылкой на Минобороны Словакии.

Отмечается, что министры обороны Дании и Словакии Мортен Бедсков и Ярослав Надь подписали соглашение об этом в воскресенье, 2 октября, в Копенгагене.

Ярослав Надь подчеркнул, что Братислава стремится оказывать Украине помощь как самостоятельно, так и на международном уровне.

По данным телеканала, на проект выделено 92 млн евро, доли стран в финансировании не называются. Поставки должны начаться со второй половины 2023 года.