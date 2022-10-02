В США высказались об угрозе вторжения Китая на Тайвань

Глава Пентагона Ллойд Остин высказался об угрозе вторжения Китая на Тайвань. Об этом сообщает CNN.

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Остин заявил, что США не видят непосредственной угрозы вторжения. Однако, по его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин использовал недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань как «попытку создать новую норму».

«Мы продолжим работать таким образом, чтобы иметь необходимый потенциал в соответствующих районах для помощи нашим союзникам в поддержании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — сказал глава Пентагона.

Ранее в воскресенье, 2 октября, в Минобороны Тайваня заявили о приближении к острову 22 самолетов и четырех кораблей армии Китая. В ответ Тайвань выслал воздушный патруль, который будет контролировать ситуацию. Также были выпущены радиопредупреждения, развернуты зенитно-ракетные комплексы.