Столтенберг предупредил о последствиях применения ядерного оружия на Украине

Применение ядерного оружия на Украине полностью изменило бы природу этого конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC, которое было показано в воскресенье.
Генсек НАТО назвал "опасной и безответственной" риторику относительно возможности применения ядерного оружия.
"По этой причине мы четко довели до президента [России Владимира] Путина, что любое применение ядерного оружия будет иметь жесткие последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта", - заявил он, отметив, что "в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана".