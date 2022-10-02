Столтенберг предупредил о последствиях применения ядерного оружия на Украине

"По этой причине мы четко довели до президента [России Владимира] Путина, что любое применение ядерного оружия будет иметь жесткие последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта", - заявил он, отметив, что "в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана".