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7 минут назад

Столтенберг: применение ядерного оружия на Украине изменило бы природу конфликта

ТАССиещё 1

Применение ядерного оружия на Украине полностью изменило бы природу этого конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC, которое было показано в воскресенье.

Столтенберг предупредил о последствиях применения ядерного оружия на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Оценена возможность применения ядерного оружия Украиной

Генсек НАТО назвал "опасной и безответственной" риторику относительно возможности применения ядерного оружия.

"По этой причине мы четко довели до президента [России Владимира] Путина, что любое применение ядерного оружия будет иметь жесткие последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта", - заявил он, отметив, что "в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана".

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