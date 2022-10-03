В Росгвардии сообщили об уничтожении свыше 130 военных ВСУ за неделю

Свыше 130 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) устранили за прошедшую неделю в Донецкой народной республике при участии Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«За неделю на территории ДНР при участии бойцов Росгвардии уничтожено более 130 боевиков, танк, шесть самоходных артиллерийских установок, 4 боевых бронированных машины, а также 16 единиц специальной автомобильной техники», — пояснили в российском ведомстве.
В рамках поисковых мероприятий росгвардейцы задержали шесть пособников украинских военных и выявили несколько складов боеприпасов ВСУ.
«Изъято 320 артиллерийских, танковых и реактивных снарядов, свыше 100 ручных гранат...» — обратили внимание в Росгвардии.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.