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18 минут назад

В Росгвардии сообщили об уничтожении за неделю свыше 130 военных ВСУ

Газета.Ruиещё 2

Свыше 130 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) устранили за прошедшую неделю в Донецкой народной республике при участии Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии сообщили об уничтожении свыше 130 военных ВСУ за неделю
Фото: риа новостириа новости

«За неделю на территории ДНР при участии бойцов Росгвардии уничтожено более 130 боевиков, танк, шесть самоходных артиллерийских установок, 4 боевых бронированных машины, а также 16 единиц специальной автомобильной техники», — пояснили в российском ведомстве.

В рамках поисковых мероприятий росгвардейцы задержали шесть пособников украинских военных и выявили несколько складов боеприпасов ВСУ.

«Изъято 320 артиллерийских, танковых и реактивных снарядов, свыше 100 ручных гранат...» — обратили внимание в Росгвардии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,Росгвардия,
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