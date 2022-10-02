В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
22 минуты назад

Стали известны позиции российских военных после отхода из Красного Лимана

Lenta.ru

Военные Вооруженных сил России и союзных сил обосновались в городе Кременная Луганской области после отхода из Красного Лимана. Подробности перегруппировки стали известны военному корреспонденту Евгению Поддубному, ими он поделился в Telegram.

Стали известны позиции российских военных после отхода из Красного Лимана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поддубный посетил место дислокации подразделения «Барс-13», которое смогло избежать окружения в Лимане и выйти из города без потерь. Теперь военные в срочном порядке формируют новую линию оборону в Кременной, чтобы, по словам военкора, «не дать возможности формированиям киевского режима развивать успех и пройти в сторону Северодонецкой агломерации».

Репортер предполагает, что боевые действия перейдут в леса, где сейчас обосновались некоторые части российской армии. Он предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попробуют продолжить атаку. Один из бойцов «Барс-13» рассказал, что его подразделение заняло оборону на северной окраине города Рубежное, их задача — не допустить противника до Кременной.

В Минобороны рассказали о подготовке мобилизованных россиян

1 октября Министерство обороны России сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские власти должны принять «кардинальные меры», в том числе рассмотреть возможность использования маломощного ядерного вооружения и введения военного положения в ряде регионов страны. Кадыров также обвинил Героя России генерал-полковника Александра Лапина в выводе войск из Красного Лимана.

Армия,Евгений Поддубный,Александр Лапин,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители