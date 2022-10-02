Стали известны позиции российских военных после отхода из Красного Лимана

Военные Вооруженных сил России и союзных сил обосновались в городе Кременная Луганской области после отхода из Красного Лимана. Подробности перегруппировки стали известны военному корреспонденту Евгению Поддубному, ими он поделился в Telegram.

Поддубный посетил место дислокации подразделения «Барс-13», которое смогло избежать окружения в Лимане и выйти из города без потерь. Теперь военные в срочном порядке формируют новую линию оборону в Кременной, чтобы, по словам военкора, «не дать возможности формированиям киевского режима развивать успех и пройти в сторону Северодонецкой агломерации».

Репортер предполагает, что боевые действия перейдут в леса, где сейчас обосновались некоторые части российской армии. Он предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попробуют продолжить атаку. Один из бойцов «Барс-13» рассказал, что его подразделение заняло оборону на северной окраине города Рубежное, их задача — не допустить противника до Кременной.