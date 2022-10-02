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8 минут назад

К российский военным попали списки проходивших обучение в Германии бойцов ВСУ

Lenta.ru

К российским военным попали списки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходивших военную подготовку на территории Германии. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает РЕН ТВ.

К российский военным попали списки проходивших обучение в Германии бойцов ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, документы попали в руки россиян после разгрома в ходе боя группировки ВСУ на границе Херсонской и Николаевской областей. В списках числятся свыше 50 украинских военных. Также на поле боя были обнаружены брошенные украинцами средства связи и смартфоны с фотографиями бойцов ВСУ.

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1 октября сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) задержали корректировщицу ракетно-артиллерийского огня ВСУ.

Бои на территории Украины продолжаются с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе.

Армия,Владимир Путин,
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