К российский военным попали списки проходивших обучение в Германии бойцов ВСУ

К российским военным попали списки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходивших военную подготовку на территории Германии . Об этом в субботу, 2 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, документы попали в руки россиян после разгрома в ходе боя группировки ВСУ на границе Херсонской и Николаевской областей. В списках числятся свыше 50 украинских военных. Также на поле боя были обнаружены брошенные украинцами средства связи и смартфоны с фотографиями бойцов ВСУ.