Как будут проходить кредитные каникулы для мобилизованных

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Портал «Объясняем.рф» разъяснил, как будет работать новая норма закона.
Кредитные каникулы позволяют гражданину временно приостановить платежи по кредиту или займу. Банк или другие финансовые структуры не имеют права отказать мобилизованному.
Для оформления надо обратиться к кредитору по телефону или иными способами. Кредитору дается на рассмотрение требования о кредитных каникулах 10 дней. Затем должен последовать ответ.
На кредитные каникулы имеют право участники спецоперации, а также члены их семьи. В список входят мобилизованные военнослужащие, контрактники.
Членами семьи считаются супруги, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды и дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.
Также к ним относятся лица, находящиеся на иждивении.
Кредитные каникулы оформляются по всем кредитам и займам без исключения, включая ипотеку.
Кредитные каникулы предоставляются на срок службы плюс 30 дней.
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