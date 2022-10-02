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33 минуты назад

Как будут проходить кредитные каникулы для мобилизованных

Дарья Зарецкая

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Портал «Объясняем.рф» разъяснил, как будет работать новая норма закона.

Как будут проходить кредитные каникулы для мобилизованных
Фото: ТАССТАСС

Кредитные каникулы позволяют гражданину временно приостановить платежи по кредиту или займу. Банк или другие финансовые структуры не имеют права отказать мобилизованному.

Для оформления надо обратиться к кредитору по телефону или иными способами. Кредитору дается на рассмотрение требования о кредитных каникулах 10 дней. Затем должен последовать ответ.

На кредитные каникулы имеют право участники спецоперации, а также члены их семьи. В список входят мобилизованные военнослужащие, контрактники.

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Членами семьи считаются супруги, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды и дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.

Также к ним относятся лица, находящиеся на иждивении.

Кредитные каникулы оформляются по всем кредитам и займам без исключения, включая ипотеку.

Кредитные каникулы предоставляются на срок службы плюс 30 дней.

В случае гибели солдата или получения инвалидности первой группы, долг будет списан автоматически.

Ранее военком Якутии опроверг, что мобилизованные россияне уже участвуют в боях.

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