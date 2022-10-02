«Будут дополнения в указ президента». Шойгу рассказал о частичной мобилизации

1 октября Шойгу проверил условия размещения призванных в рамках частичной мобилизации граждан. В ходе осмотра он ответил на некоторые вопросы по мобилизации и призывной кампании. В том числе он уточнил, что осенний призыв сдвинули из-за высокой загруженности российских военкоматов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу ответил на вопросы о частичной мобилизации, когда в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проверял ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.

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Осенний призыв

Начало осеннего призыва будет сдвинуто на 1 ноября. По словам Шойгу, это необходимая мера в связи с высокой загруженностью военкоматов из-за введения частичной мобилизации: «Нам бы не хотелось бы, чтобы были различного рода накладки».

«Демобилизация будет по плану. Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой», – добавил министр.

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что большинство призывников направят служить в Сухопутные войска и ВМФ. Он отметил, что такое распределение «традиционно».

По его словам, срочниками будут комплектоваться «все виды и рода войск ВС, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти».

В рамках осенней кампании будут призваны 120 тыс. россиян. Осенью прошлого года в ряды ВС РФ направили 127,5 тыс. срочников, весной 2022 года – 134,5 тыс. человек.

Женщины и студенты

Министр обороны уточнил, что женщины не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации: «Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин».

Также министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призывать не будут и студентов коммерческих вузов с госаккредитацией. По его словам, «сейчас подготовлены дополнения в указ президента», согласно которому в мобилизации не участвовали только студенты госвузов.

«По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», – сказал Шойгу 1 октября.

26 сентября глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что обратился к министру Миноборнауки Валерию Фалькову с предложением дать отсрочку от призыва студентам частных вузов и аспирантам.

«Прошу Вас инициировать изменение указа президента РФ в целях устранения противоречий и включения студентов частных университетов и колледжей, аспирантов в перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации для нужд проведения специальной военной операции», — цитирует ТАСС письмо Метелева.

Днем ранее, 25 сентября, на горячей линии Минобрнауки заявляли, что студентов частных вузов могут забрать в армию.

«На данный момент министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <…> Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва — «Газета.Ru»] студенты только государственных образовательных организаций», – приводит ТАСС ответ ведомства.

Что касается выпускников бакалавриата военно-учебного центра, РИА «Новости» сообщало, что право отсрочки получают только те, кто продолжил обучение в магистратуре.

«Если выпускник ВУЦ после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется», – говорится в сообщении.

Уточняется, что призвать не могут студентов как очного, так и очно-заочного отделений.

Частичная мобилизация

О частичной мобилизации 21 сентября объявил российский президент Владимир Путин. Вслед за его обращением к россиянам по телевидению было показано интервью Сергея Шойгу, который уточнил правила мобилизации.

В том числе он заявил, что «ни о каких мобилизациях, призыве студентов, учащихся вузов речи не идет и идти (не может – «Газета.Ru») ни при каких условиях».

«Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся», – добавил он.