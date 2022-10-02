В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Украинские войска обстреляли районы Донецка, есть жертвы

Елена Прошина

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, используя снаряды калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинские войска обстреляли районы Донецка, есть жертвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, обстрелы начались в 22:45 (совпадает с мск). Со стороны населенного пункта Нетайлово, где закрепились вооруженные формирования Украины, в сторону Киевского района Донецка были выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В 22:47 с той же стороны в сторону Куйбышевского района Донецка были выпущены еще пять снарядов того же калибра. В 23.28 с той же стороны в Кировский район Донецка были выпущены еще пять снарядов того же калибра. В 23:30 со стороны населенного пункта Орловка в сторону населенного пункта Макеевка, расположенного в Червоногвардейском районе, были выпущены еще четыре снаряда того же калибра.

Агентство напоминает, что артиллерию калибром 155 миллиметров применяют государства в составе НАТО. Киев получил дальнобойные гаубицы M-777 от США.

Кроме того, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины четыре жители поселка Бахмутка, расположенного в черте Горловки, погибли. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Армия,Иван Приходько,НАТО,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители