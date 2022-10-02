Украинские войска обстреляли районы Донецка, есть жертвы

Как говорится в сообщении, обстрелы начались в 22:45 (совпадает с мск). Со стороны населенного пункта Нетайлово, где закрепились вооруженные формирования Украины, в сторону Киевского района Донецка были выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В 22:47 с той же стороны в сторону Куйбышевского района Донецка были выпущены еще пять снарядов того же калибра. В 23.28 с той же стороны в Кировский район Донецка были выпущены еще пять снарядов того же калибра. В 23:30 со стороны населенного пункта Орловка в сторону населенного пункта Макеевка, расположенного в Червоногвардейском районе, были выпущены еще четыре снаряда того же калибра.