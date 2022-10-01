В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
32 минуты назад

Военный эксперт назвал «принципиальное значение» ухода ВС РФ из Лимана

News.ru

В отходе российских военных из Красного Лимана есть принципиальное значение, таким мнением с РЕН ТВ поделился военный эксперт Юрий Кнутов. Он уверен, что таким образом ВС РФ изматывают соперника и истощают его резервы.

Военный эксперт назвал «принципиальное значение» ухода ВС РФ из Лимана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вся эта операция имеет принципиальное значение, потому что она изматывает противника, обескровливает его, истощает его резервы, — заметил специалист.

По словам Кнутова, российские войска ушли из Лимана, но не уходят в тыл. Они принимают оборону на новых рубежах, что очень важно, заверил военный эксперт.

Минобороны России объявило об отводе сил из Красного Лимана

Кнутов добавил, что отечественные ВС пополнят резервы и еще вернут эти земли, «очистив их от ВСУ».

Уход ВС РФ из Красного Лимана накануне подтвердил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, военные сделали это, чтобы занять более выгодные позиции.

Ранее по этому же поводу высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что «не может молчать о том», почему ВС России отступили из Красного Лимана. По его словам, в отводе войск виновен генерал-полковник Александр Лапин, руководивший обороной этого участка.

Армия,Юрий Кнутов,Игорь Конашенков,Александр Лапин,Рамзан Кадыров,Верховный суд,Минобороны России,
71
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители