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1 час назад

Кадыров призвал принять «кардинальные меры» после отвода сил из Красного Лимана

Lenta.ruиещё 2

Российские власти должны принять «кардинальные меры» после того, как Вооруженные силы РФ и союзные войска были вынуждены уйти из Красного Лимана. Такое мнение в субботу, 1 октября, высказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров призвал к «кардинальным мерам» после отвода сил из Красного Лимана
Фото: ТАССТАСС

В частности, он призвал рассмотреть возможность использования маломощного ядерного вооружения и введения военного положения в ряде регионов страны.

«Я не знаю, что докладывает МО РМО РФ верховному главнокомандующему, но, по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения», — написал Кадыров.

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Ранее глава Чечни назвал виновного в отводе российских сил из Красного Лимана. По его словам, ответственность за произошедшее лежит на генерал-полковнике Александре Лапине, который получил звание Героя России во время спецоперации.

До этого Минобороны России заявило, что приняло решение о выводе войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения. По данным ведомства, войска были отведены на более выгодные рубежи.

Армия,Александр Лапин,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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