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37 минут назад

Фармацевты попросили отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников аптек

Илья Родин

Бронь от частичной мобилизации следует установить фармацевтам и провизорам, так как их призыв может привести к закрытию аптечных пунктов, поставит под угрозу обеспечение медицинскими препаратами населения в регионах России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу АНА.

Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Ассоциации независимых аптек, среди фармацевтов и провизоров есть граждане, подпадающие под мобилизацию. Вместе с тем, региональные аптечные организации нередко представлены ИП и ООО с одним учредителем. Соответственно, лицензии носят персонифицированный характер.

Россиянам официально ответили на вопрос о завершении мобилизации

Кроме того, нередко владелец лицензии является не только хозяином аптеки, но и сотрудником первого стола - лично обслуживает посетителей.

Заменить таких специалистов будет некем, пункты будут вынуждены закрыться. В особенности, такая ситуация характерна для отдаленных сел и деревень, уточнили в ассоциации.

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