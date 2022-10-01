Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации

Бронь от частичной мобилизации следует установить фармацевтам и провизорам, так как их призыв может привести к закрытию аптечных пунктов, поставит под угрозу обеспечение медицинскими препаратами населения в регионах России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу АНА.

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По данным Ассоциации независимых аптек, среди фармацевтов и провизоров есть граждане, подпадающие под мобилизацию. Вместе с тем, региональные аптечные организации нередко представлены ИП и ООО с одним учредителем. Соответственно, лицензии носят персонифицированный характер.

Кроме того, нередко владелец лицензии является не только хозяином аптеки, но и сотрудником первого стола - лично обслуживает посетителей.