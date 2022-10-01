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13 минут назад

Появилось видео учений мобилизованных в Донбассе

Lenta.ru

Появились кадры боевой подготовки мобилизованных россиян на полигонах Донбасса. Видео опубликовано в Telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР).

По данным НМ ДНР, новоприбывшие бойцы осваивают навыки стрельбы из автоматов, пулеметов и противотанковых гранатометов. Помимо этого, также отрабатываются метания ручных гранат. На кадрах, присланных с мест учений, видно, как военнослужащие стреляют из укрытий и окопов.

Евгений Пригожин высказался по вопросу очередности мобилизации

28 сентября Министерство обороны России показало на видео боевую подготовку россиян, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, в учебном центре в Приморском крае. Учения проходят на одном из полигонов Тихоокеанского флота. На место подготовки военнослужащих доставляли автомобильным транспортом и большим десантным кораблем.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки россиян, которые попали под частичную мобилизацию, на полигонах Западного военного округа (ЗВО). После объявления частичной мобилизации стала появляться информация, что некоторые формирования мобилизованных отправляют на фронт без надлежащей предварительной боевой подготовки.

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