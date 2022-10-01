Появилось видео учений мобилизованных в Донбассе

Появились кадры боевой подготовки мобилизованных россиян на полигонах Донбасса. Видео опубликовано в Telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР).

По данным НМ ДНР, новоприбывшие бойцы осваивают навыки стрельбы из автоматов, пулеметов и противотанковых гранатометов. Помимо этого, также отрабатываются метания ручных гранат. На кадрах, присланных с мест учений, видно, как военнослужащие стреляют из укрытий и окопов.

28 сентября Министерство обороны России показало на видео боевую подготовку россиян, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, в учебном центре в Приморском крае. Учения проходят на одном из полигонов Тихоокеанского флота. На место подготовки военнослужащих доставляли автомобильным транспортом и большим десантным кораблем.