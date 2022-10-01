Военкор рассказал о тяжелой обстановке под Красным Лиманом

Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц рассказал, что обстановка под Красным Лиманом, который пытаются окружить Вооруженные силы Украины (ВСУ), остается тяжелой, однако «не катастрофичной». Он заявил об этом в своем Telegram-канале.
По его словам, оборона города продолжается, дорога по трассе из Кременной через Торское не перерезана. Тем не менее, к городу еще пытаются прорваться военные ВСУ на легкобронированной технике. Военкор добавил, что в городе еще есть мирные жители.
«Противник подтягивает силы с Северска, есть целые подразделения, состоящие из иностранцев, которые отметились зверствами на Изюмском наступе», — добавил Коц.
Артиллерия российской армии «работает по тяжелой технике противника». Из Южного военного округа к Красному Лиману перебросили резервы.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее также отметил, что ситуация в городе остается тяжелой.