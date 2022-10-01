Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин высказался по вопросу очередности мобилизации граждан. Об этом сообщается на стене «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте».
По его мнению, в первую очередь мобилизации должны подлежать уволенные в запас военнослужащие по контракту — «те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны», а также представители государственных структур и силовых ведомств.
Кроме того, Пригожин считает, что вообще не подлежат мобилизации специалисты стратегически важных профессий, включая программистов.
24 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых составляет порядка пяти миллионов человек. «Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин уточнил условия для частичной мобилизации. «Повторю — призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал глава государства во время совещания с постоянными членами Совбеза России.
27 сентября Минцифры представило список из 195 специальностей в IТ и медиа, которые могут рассчитывать на отсрочку от призыва. Сервис по приему заявлений в рамках частичной мобилизации для специалистов сферы IT и телеком заработал на «Госуслугах» 28 сентября.
Также сообщалось, что отсрочку могут предоставить работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые работают над гособоронзаказом, причем бронь может распространяться как на руководителей, так на специалистов и рабочих.
Кроме того, режиссер Никита Михалков предложил давать отсрочку для участников общественно значимых съемок. Он отметил, что не просит освободить кого-либо от армии. Кинодеятель подчеркнул, что съемочные процессы, в основном финансируемые государством, «в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность», необходимо завершить. Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею, но подчеркнула, что для начала необходимо оценить важность проектов.
Ранее в сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин предложил освободить от мобилизации строителей, работающих в Донбассе. По его словам, занятые в этих регионах специалисты также находятся в опасности.
26 сентября Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса». Он уточнил, что, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался набрать группу, которая «поедет и защитит русских». Однако поняв, что эти люди ему не подходят, владелец «Конкорда» занялся этим сам.
Также владелец «Конкорда» рассказал о военной службе сына в составе ЧВК «Вагнер». Пригожин пояснил, что его сын Павел в 18 лет прошел срочную службу в армии, а через месяц после ее окончания молодой человек отправился на войну в Сирию. Сейчас же, уточнил бизнесмен, Павел участвует в специальной военной операции на Украине.
25 сентября Пригожин появился на похоронах героя России, бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина. На груди Пригожина размещены высшие награды трех государств: медали Золотой звезды героя России, героя Луганской и Донецкой народных республик.