Kyodo: корабли КНР вошли в зону спорных островов в Восточно-китайском море

Корабли Китайской народной республики вошли в зону спорных островов Сенкаку в Восточно-китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Фото: Юлия Каминская/РИА «Новости» Юлия Каминская/РИА «Новости»

По информации агентства, два военных китайских корабля находятся в акватории острова Сенкаку. На одном из кораблей заметили оборудование, похожее на автоматическую пушку. В сентября 2012 года в Токио заявили о выкупе островов у частых владельцев, которые являлись японскими гражданами. После этого в Китае прошли массовые демонстрации.