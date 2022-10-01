Kyodo: корабли КНР вошли в зону спорных островов в Восточно-китайском море

Корабли Китайской народной республики вошли в зону спорных островов Сенкаку в Восточно-китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По информации агентства, два военных китайских корабля находятся в акватории острова Сенкаку. На одном из кораблей заметили оборудование, похожее на автоматическую пушку. В сентября 2012 года в Токио заявили о выкупе островов у частых владельцев, которые являлись японскими гражданами. После этого в Китае прошли массовые демонстрации.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости Народно-освободительной армии Китая сосредоточиться на подготовке к участию "в настоящих боевых действиях". Как отмечает китайское телевидение, подобное распоряжение прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. При этом с заявлениями о необходимости быть готовыми к боевым действиям он выступает всякий раз, когда обостряется ситуация вокруг Тайваня.