В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
11 минут назад

Остин: США будут поддерживать Украину вне зависимости от хода развития конфликта

ТАССиещё 2

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину вне зависимости от дальнейшего развития конфликта. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телекомпании CNN, которое было показано в воскресенье.

Остин заявил о смене динамики на поле боя на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава Пентагона отказался строить какие-либо прогнозы относительно того, как будет развиваться ситуация вокруг Украины. При этом он утверждал, что США наблюдают "некоторую смену динамики на поле боя".

"Вне зависимости от того, как это будет развиваться, мы продолжим оказывать Украине поддержку в сфере безопасности так долго, как это будет требоваться", - подчеркнул Остин.

Шеф Пентагона рассказал о предостережении Шойгу

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.

Армия,Ллойд Остин,Владимир Путин,Пентагон,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители