Остин заявил о смене динамики на поле боя на Украине

Глава Пентагона отказался строить какие-либо прогнозы относительно того, как будет развиваться ситуация вокруг Украины. При этом он утверждал, что США наблюдают "некоторую смену динамики на поле боя".

"Вне зависимости от того, как это будет развиваться, мы продолжим оказывать Украине поддержку в сфере безопасности так долго, как это будет требоваться", - подчеркнул Остин.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.