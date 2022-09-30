Белый дом допустил поставки танков Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не исключает возможности поставок Украине танков. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я не исключаю ничего, но на сегодняшний день не готов объявить о (поставках) американских танков», – ответил Салливан на вопрос о том, готовы ли США поставлять Украине танки.
«Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка "на земле", а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время», – сказал он.