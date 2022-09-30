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24 минуты назад

Белый дом допустил поставки танков Украине

Елена Прошина

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не исключает возможности поставок Украине танков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Белый дом допустил поставки танков Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не исключаю ничего, но на сегодняшний день не готов объявить о (поставках) американских танков», – ответил Салливан на вопрос о том, готовы ли США поставлять Украине танки.

Ранее Джейк Салливан заявил, что сейчас не время обсуждать процедуру принятия Украины в НАТО.

«Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка "на земле", а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время», – сказал он.

Армия,Джейк Салливан,НАТО,
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