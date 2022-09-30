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40 минут назад

США выделят очередной пакет военной помощи Украине

ТАССиещё 1

Соединенные Штаты на следующей неделе объявят об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

США выделят очередной пакет военной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Ранее на этой неделе мы объявили о новом значительном пакете вооружений на $1 млрд, который включает 18 новых [РСЗО] HIMARS, для Украины в рамках наших долгосрочных обязательств по укреплению Вооруженных сил Украины в ближайшие годы. Мы ожидаем, что на следующей неделе будет сделано еще одно объявление о предоставлении незамедлительной помощи [Украине] в сфере безопасности", - сказал он. Салливан добавил, что президент США Джо Байден в пятницу подпишет утвержденный Конгрессом законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.

Армия,Джейк Салливан,Джозеф Байден,
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