США выделят очередной пакет военной помощи Украине

"Ранее на этой неделе мы объявили о новом значительном пакете вооружений на $1 млрд, который включает 18 новых [РСЗО] HIMARS, для Украины в рамках наших долгосрочных обязательств по укреплению Вооруженных сил Украины в ближайшие годы. Мы ожидаем, что на следующей неделе будет сделано еще одно объявление о предоставлении незамедлительной помощи [Украине] в сфере безопасности", - сказал он. Салливан добавил, что президент США Джо Байден в пятницу подпишет утвержденный Конгрессом законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.