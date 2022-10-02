Зеленская спустила на воду в Турции первый корвет для ВМС Украины

Первый корвет для Военно-морских сил Украины , получивший название "Гетман Иван Мазепа ", был спущен на воду в воскресенье в Турции , где идет его строительство. Об этом в своем Telegram-канале сообщила первая леди Украины Елена Зеленская , которая принимала участие в церемонии спуска корабля на воду.

"Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце", - написала жена президента Украины Владимира Зеленского . "Противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" (это имя избрал для него президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство) будет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины", - добавила она.

В июле 2021 года Киев и Анкара подписали рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд украинских вооруженных сил. На 2021 год Киев предусмотрел для финансирования проекта 3,8 млрд гривен ($140,7 млн). Строительство корвета идет в Стамбуле с 28 апреля 2021 года. Согласно планам, корвет "Гетман Иван Мазепа" будет адаптирован ко всем существующим типам противокорабельных ракет. Украинские власти считают, что он будет принят в состав ВМС Украины в 2024 году.